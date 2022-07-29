Бразильский форвард Вагнер Лав, известный в российском чемпионате по выступлениям за московский ЦСКА, определился с новым местом работы. 38-летний футболист будет выступать у себя на родине за команду «Спорт Ресифи».

Как информирует клубная пресс-служба, трудовое соглашение между сторонами рассчитано до завершения нынешнего сезона.

Предыдущим местом работы опытного бомбардира был «Мидтьюлланд», выступающий в чемпионате Дании. Вагнер покинул коллектив в связи с завершением срока трудового договора.

В составе датского клуба бразилец провел девять поединков и отметился одним забитым мячом.