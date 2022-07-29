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Чемпионат Бразилии. Серия А

Вагнер Лав подписал контракт с новым клубом официально

29 Июля 2022 • 06:48 Комментировать

Бразильский форвард Вагнер Лав, известный в российском чемпионате по выступлениям за московский ЦСКА, определился с новым местом работы. 38-летний футболист будет выступать у себя на родине за команду «Спорт Ресифи».

Как информирует клубная пресс-служба, трудовое соглашение между сторонами рассчитано до завершения нынешнего сезона.

Предыдущим местом работы опытного бомбардира был «Мидтьюлланд», выступающий в чемпионате Дании. Вагнер покинул коллектив в связи с завершением срока трудового договора.

В составе датского клуба бразилец провел девять поединков и отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
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