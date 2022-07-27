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Чемпионат Бразилии. Серия А

Экс-игрок «Челси» Оскар близок к смене клуба

27 Июля 2022 • 06:49 Комментировать

Экс-полузащитник лондонского «Челси» Оскар, последнее время выступающий в чемпионате Китая за «Шанхай СИПГ», может вернуться к себе на родину – в Бразилию. Об этом стало известно журналистам O Dia.

По сообщениям источника, в услугах 30-летнего хавбека заинтересован один из флагманов местного футбола – «Фламенго». Между представителями клуба и агентом Оскара уже начались переговоры.

При этом контракт полузащитника с китайской стороной рассчитан до 2024 года. Оскар попытается договориться с клубом о досрочном прекращении сотрудничества.

Бразилец защищал цвета «Челси» с 2012 по 2016 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Фламенго Оскар Трансферы футбола - лето 2022
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