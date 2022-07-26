​Стало известно, в каком клубе будет играть Вагнер Лав

Прекрасно известный в России по выступлениям за московский ЦСКА Вагнер Лав будет играть на родине. Как сообщает в социальных сетях журналист Фабио Алейшу, 38-летний нападающий усилит клуб «Спори Ресифи». Соответствующие документы уже подписаны. В среду Вагнер Лав должен быть представлен как игрок в новой команде.

Во второй части сезона 2021/2022 Вагнер Лав играл за датский «Мидтьюлланн». После этого бразилец оказался без клубной прописки.

«Спори-Ресифи» выступает в Серии Б – во втором по рангу футбольном дивизионе Бразилии. Там команда располагается на десятой текущей позиции.