Известно, где продолжит карьеру Вагнер Лав

Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав так и не смог найти себе подходящую команду в российском чемпионате. По этой причине игрок принял решение продолжить карьеру у себя на родине, рапортует инсайдер Фабио Алейшо.

Согласно данным журналиста, у 38-летнего футболиста есть предложение от неназванного бразильского клуба. О трансфере может быть объявлено в ближайшее время.

Последним местом работы Вагнера был клуб «Мидтьюлланд», выступающий в чемпионате Дании. Бразильский форвард провел за эту команду десять матчей в прошлом сезоне, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.