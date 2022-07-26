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«Убил мотоциклиста» - игрока «Палмейраса» арестовали за ДТП

26 Июля 2022 • 00:33 Комментировать

Бразильский защитник «Палмейраса» Ренан попал в очень неприятную, чтобы не сказать больше, историю. Это с 20-летним случилось в конце прошлой недели, в пятницу, 22 июля - примерно в 50 километрах к северу от Сан-Паулу. Рано утром Ренан столкнулся с мотоциклистом, в результате чего 38-летний Элизер Пена погиб, оставив супругу и двоих детей.

Как сообщат телеканал Globo, виновником аварии был именно Ренан, который, управляя своей Honda Civic, ошибся на одной из развязок, проехал под «кирпич», после чего лоб в лоб столкнулся с мотоциклом Пены - по злой иронии судьбы, также марки Honda.

Самая большая проблема в том, что Ренан, судя по всему, был пьян - он отказался пройти тест на алкоголь. На этом фоне отсутствие водительского удостоверения - сущая мелочь. Теперь ему грозит тюремное заключение.

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Евро-Футбол.Ру,
Палмейрас Ренан да Силва
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