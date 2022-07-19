Экс-защитник «Динамо» высказался о переходе в «Коринтианс»

Бывший защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна поделился с журналистами эмоциями после перехода в бразильский «Коринтианс».

Бальбуэна сказал ESPN, что всегда общался с большим количеством друзей из «Коринтианса» и чувствовал связь с командой. Парагвайский защитник отметил, что у него огромная привязанность к бразильскому клубу, из которого он ушёл четыре года назад.

«Постараюсь сделать всё возможное для того, чтобы помочь команде побеждать», - добавил Бальбуэна.

Напомним, что парагвайский футболист недавно принял решение воспользоваться правилом ФИФА и приостановить своё соглашение с московскими динамовцами.