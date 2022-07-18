Бразильский «Коринтианс» посредством своего официального сайта объявил о переходе в свои ряды защитника Фабиана Бальбуэны. 30-летний парагваец заключил контракт, рассчитанный до экватора следующего календарного года.

Права на Фабиана Бальбуэну принадлежат московскому «Динамо». Парагвайский футболист воспользовался поправкой ФИФА и приостановил действие трудового соглашения с российским клубом на сезон 2022/2023.

Отметим, что Фабиан Бальбуэна уже выступал за «Коринтианс» в 2016-2018 годах. Затем парагвайский защитник поиграл в «Вест Хэме», а после оказался в московском «Динамо».