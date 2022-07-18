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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Бальбуэна после приостановки контракта с «Динамо» вернулся в «Коринтианс» официально

18 Июля 2022 • 18:04 Комментировать

Бразильский «Коринтианс» посредством своего официального сайта объявил о переходе в свои ряды защитника Фабиана Бальбуэны. 30-летний парагваец заключил контракт, рассчитанный до экватора следующего календарного года.

Права на Фабиана Бальбуэну принадлежат московскому «Динамо». Парагвайский футболист воспользовался поправкой ФИФА и приостановил действие трудового соглашения с российским клубом на сезон 2022/2023.

Отметим, что Фабиан Бальбуэна уже выступал за «Коринтианс» в 2016-2018 годах. Затем парагвайский защитник поиграл в «Вест Хэме», а после оказался в московском «Динамо».

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