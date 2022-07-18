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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Агент опроверг информацию о переходе Марио Фернандеса в «Сантос»

18 Июля 2022 • 16:27 Комментировать

В понедельник появилась информация о том, что Марио Фернандес может подписать контракт с бразильским «Сантосом». Впрочем, информация эта подтверждения не нашла.

Как сообщил sport24 представитель Марио Фернандеса Жорже Машаду, информация о переходе защитника в «Сантос» действительности не соответствует.

Напомним, что Марио Фернандес десять сезонов провёл в московском ЦСКА. По завершению прошлого чемпионата России футболист принял решение поставить свою карьеру на паузу.

Добавим, что Марио Фернандес имеет российский паспорт. Он провёл более 30 игр за национальную сборную России.

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Евро-Футбол.Ру,
Сантос Марио Фернандес Жорже Машаду Трансферы футбола - лето 2022
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