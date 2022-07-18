​Марио Фернандес может возобновить карьеру в Бразилии

По завершению сезона 2021/2022 Марио Фернандес поставил карьеру на паузу после десяти лет выступлений за ЦСКА. Уже в ближайшее время 31-летний защитник может возобновить выступления. По данным журналиста Адемира Куинтиньо, Фернандес близок к подписанию контракта с бразильским «Сантосом».

Напомним, что Марио Фернандес имеет российский паспорт. В 2017 году он дебютировал за национальную сборную России. С тех пор защитник провёл за команду 32 матча, в которых забил пять голов и отдал три голевых паса.

Добавим, что «Сантос» на текущий момент занимает десятое место в турнирной таблице бразильской Серии А.