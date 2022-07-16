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Чемпионат Бразилии. Серия А

Халк потерял шесть килограммов после очередного матча

16 Июля 2022 • 00:29 Комментировать
Фламенго
2:0
Атлетико Минейро
окончен

Бразильский ветеран Халк, памятный по выступлениям за «Зенит», сыграл свой сотый матч в составе «Атлетико Минейро», но он выдался, пожалуй, самым сложным в карьере футболиста. Дело в том, что после игры выяснилось, что Халк потерял целых шесть килограммов, настолько тяжелыми оказались для него условия

- Весил 97 килограммов перед началом матча, а после - 91 килограмм, - написал Халк.

Из-за такого обезвоживания Халк не смог пройти обязательный допинг-контроль, командный самолет (в Бразилии мало кто передвигается на автобусах из-за огромных расстояний и отсутствия дорог) улете без него, и Халку пришлось прибегнуть к частному авиаперевозчику. Так что сотый матч за «Атлетико Минейро» выдался для него памятным.

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Евро-Футбол.Ру,
Халк Атлетико Минейро
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