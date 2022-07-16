Оскар может покинуть Китай и вернуться в Бразилию

Полузащитник сборной Бразилии Оскар ведёт переговоры с «Фламенго».

Экс-игрок «Челси» уже более пяти лет выступает за китайский «Шанхай СИПГ», в составе которого провёл почти две сотни матчей. Пребывание звёздного бразильца в Китае может подойти к концу в скором времени: по информации инсайдера Фабрицио Романо, «Фламенго» начал переговоры по трансферу Оскара. Сам 30-летний футболист готов вернуться на родину и ждёт исхода обсуждений между клубами.

До переезда в Китай в январе 2017 Оскар отыграл более двухсот матчей за «Челси». Ранее атакующий хавбек выступал за бразильские «Интернасьонал» и «Сан-Паулу». За сборную Бразилии Оскар провёл 48 поединков, отметившись 12 голами.