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Чемпионат Бразилии. Серия А

Оскар может покинуть Китай и вернуться в Бразилию

16 Июля 2022 • 00:17 Комментировать
Фламенго
...
Коритиба Парана
Через 23 ч. 9 мин.

Полузащитник сборной Бразилии Оскар ведёт переговоры с «Фламенго».

Экс-игрок «Челси» уже более пяти лет выступает за китайский «Шанхай СИПГ», в составе которого провёл почти две сотни матчей. Пребывание звёздного бразильца в Китае может подойти к концу в скором времени: по информации инсайдера Фабрицио Романо, «Фламенго» начал переговоры по трансферу Оскара. Сам 30-летний футболист готов вернуться на родину и ждёт исхода обсуждений между клубами.

До переезда в Китай в январе 2017 Оскар отыграл более двухсот матчей за «Челси». Ранее атакующий хавбек выступал за бразильские «Интернасьонал» и «Сан-Паулу». За сборную Бразилии Оскар провёл 48 поединков, отметившись 12 голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Фламенго Оскар Шанхай СИПГ Трансферы футбола - лето 2022
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ФЛАМЕНГО КОРИТИБА ПАРАНА
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16.07  22:30 Атлетико Паранаэнсе ... Интернасьонал Порту Алегре 2.22 3.35 3.15
17.07  01:00 Фламенго ... Коритиба Парана 1.32 4.70 10.00
17.07  01:00 Аваи ... Сантос 2.80 3.20 2.50
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