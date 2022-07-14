Видаль: «Исполнилась мечта»

Мы уже сообщали о том, что 35-летний чилийский полузащитник Артуро Видаль перебрался из «Интера» в состав бразильского «Фламенго», и он очень этим доволен. В своем первом интервью клубной пресс-службе он пояснил, что выступления за бразильский клуб для него являются ничем иным, как исполнением мечты.

- Сегодня исполнилась моя мечта, мечта всей жизни. Я - менгао (поклонник «Фламенго» - прим.ред), - написал Видаль.

Артуро будет выступать за свой новый клуб под 32-м номером, и уже дебютировал в его составе в матче 1/8 финала Кубка Бразилии. «Фламенго» выиграл со счетом 2:0 у «Атлетико Минейро».