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Чемпионат Бразилии. Серия А

Видаль: «Исполнилась мечта»

14 Июля 2022 • 16:53 Комментировать
Фламенго
2:0
Атлетико Минейро
окончен

Мы уже сообщали о том, что 35-летний чилийский полузащитник Артуро Видаль перебрался из «Интера» в состав бразильского «Фламенго», и он очень этим доволен. В своем первом интервью клубной пресс-службе он пояснил, что выступления за бразильский клуб для него являются ничем иным, как исполнением мечты.

- Сегодня исполнилась моя мечта, мечта всей жизни. Я - менгао (поклонник «Фламенго» - прим.ред), - написал Видаль.

Артуро будет выступать за свой новый клуб под 32-м номером, и уже дебютировал в его составе в матче 1/8 финала Кубка Бразилии. «Фламенго» выиграл со счетом 2:0 у «Атлетико Минейро».

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Евро-Футбол.Ру,
Фламенго Артуро Видаль
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