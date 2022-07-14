Опытный чилийский полузащитник Артуро Видаль официально подписал соглашение с бразильским клубом «Фламенго».

Как сообщает пресс-служба бразильской команды, 35-летний чилийский футболист официально подписал контракт с «Фламенго». Бывший полузащитник «Интера» и «Барселоны» уже был представлен болельщикам. Стоит отметить, что за бразильскую команду Видаль будет выступать по 32-м номером.

В прошлом сезоне Артуро Видаль провёл в итальянском чемпионате в составе миланского «Интера» 28 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.