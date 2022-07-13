Сампайо: «Я боялся, что Роналдо умрёт»

12 июля исполнилось 24 года с финального матча чемпионата мира 1998 года, в котором Франция разгромила Бразилию со счетом 3:0. Та игра была отмечена бледным выступлением бразильского форварда Роналдо, который пережил эпилептический кризис перед началом матча и не должен был выступать. Бразильский футболист той сборной Сезар Сампайо вспомнил - он боялся, что Роналдо умрет.

- За восемь или девять часов до матча у Роналдо был сильнейший спазм. Это была ужасная сцена, я вообще в какой-то момент подумал, что он умирает. А ведь в тот момент он был лучшим игроком в мире. В такой ситуации вообще не до подготовки к финалу, - цитирует Сампайо немецкое издание Kicker.