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Чемпионат Бразилии. Серия А

Сампайо: «Я боялся, что Роналдо умрёт»

13 Июля 2022 • 01:39 Комментировать

12 июля исполнилось 24 года с финального матча чемпионата мира 1998 года, в котором Франция разгромила Бразилию со счетом 3:0. Та игра была отмечена бледным выступлением бразильского форварда Роналдо, который пережил эпилептический кризис перед началом матча и не должен был выступать. Бразильский футболист той сборной Сезар Сампайо вспомнил - он боялся, что Роналдо умрет.

- За восемь или девять часов до матча у Роналдо был сильнейший спазм. Это была ужасная сцена, я вообще в какой-то момент подумал, что он умирает. А ведь в тот момент он был лучшим игроком в мире. В такой ситуации вообще не до подготовки к финалу, - цитирует Сампайо немецкое издание Kicker.

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Сборная Бразилии Сезар Сампайо
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