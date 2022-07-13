Роналдиньо не любит современный футбол и перестал смотреть его

Бывший кудесник «Барселоны» Роналдиньо перестал смотреть в последнее время футбол - ему он не нравится. По словам Роналдиньо, в нем стало слишком много тактической борьбы, которая душит импровизаторов - таких игроков, каким был он сам.

- Я чувствую, что игра стала медленнее, чем раньше. И не столь увлекательна. Сейчас это больше вопросы тактики. Я и раньше не особо смотрел все матчи целиком, по 90 минут. А сейчас и подавно. Хватает посмотреть короткий обзор, и все, хватит, - цитирует Роналдиньо французское издание France Football.

В 2005 году Роналдиньо, выступая за каталонскую «Барселону», стал обладателем «Золотого мяча».