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Чемпионат Бразилии. Серия А

Роналдиньо не любит современный футбол и перестал смотреть его

13 Июля 2022 • 01:30 Комментировать

Бывший кудесник «Барселоны» Роналдиньо перестал смотреть в последнее время футбол - ему он не нравится. По словам Роналдиньо, в нем стало слишком много тактической борьбы, которая душит импровизаторов - таких игроков, каким был он сам.

- Я чувствую, что игра стала медленнее, чем раньше. И не столь увлекательна. Сейчас это больше вопросы тактики. Я и раньше не особо смотрел все матчи целиком, по 90 минут. А сейчас и подавно. Хватает посмотреть короткий обзор, и все, хватит, - цитирует Роналдиньо французское издание France Football.

В 2005 году Роналдиньо, выступая за каталонскую «Барселону», стал обладателем «Золотого мяча».

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдиньо Барселона
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