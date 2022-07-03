Видаль договорился с бразильским клубом

Опытный чилийский полузащитник «Интера» Арутро Видаль в ближайшее время подпишет соглашение с одним из бразильских клубов.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 35-летний чилийский футболист готов подписать соглашение с клубом «Фламенго». Контракт будет рассчитан на полтора года. Официально о сделке объявят на следующей неделе. До этого в прессе были слухи о том, что Видалем также интересуется аргентинская «Бока Хуниорс».

В прошлом сезоне Артуро Видаль провёл в итальянской лиге в составе «Интера» 28 матчей, в которых забил один мяч и сделал два ассиста.