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Чемпионат Бразилии. Серия А

Видаль договорился с бразильским клубом

03 Июля 2022 • 07:48 Комментировать

Опытный чилийский полузащитник «Интера» Арутро Видаль в ближайшее время подпишет соглашение с одним из бразильских клубов.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 35-летний чилийский футболист готов подписать соглашение с клубом «Фламенго». Контракт будет рассчитан на полтора года. Официально о сделке объявят на следующей неделе. До этого в прессе были слухи о том, что Видалем также интересуется аргентинская «Бока Хуниорс».

В прошлом сезоне Артуро Видаль провёл в итальянской лиге в составе «Интера» 28 матчей, в которых забил один мяч и сделал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Фламенго Артуро Видаль
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