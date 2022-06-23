«Палмейрас» повторил подвиг «Манчестер Юнайтед» 1999 года

Бразильский «Палмейрас» одержал победу в принципиальном дерби с «Сан-Паулу», причем сделал это в самой эффектной манере, забив два мяча в добавленное арбитром время матча.

События в игре складывались по сценарию приснопамятного финала Лиги чемпионов сезона 1998/1999, когда немецкая «Бавария» быстро открыла счет, но в последние секунды матча пропустила два гола от «Манчестер Юнайтед».

В этот раз «Сан-Паулу» открыл счет на 17-й минуте игры, а голы «Палмейраса» были забиты на 90-й, а потом на 96-й минуте игры. Один из мячей забил парагваец Густаво Гомес, успевший в свое время поиграть в составе «Милана».