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Чемпионат Бразилии. Серия А

«Палмейрас» повторил подвиг «Манчестер Юнайтед» 1999 года

23 Июня 2022 • 00:58 Комментировать
Сан-Паулу
1:2
Палмейрас Сан-Паулу
окончен

Бразильский «Палмейрас» одержал победу в принципиальном дерби с «Сан-Паулу», причем сделал это в самой эффектной манере, забив два мяча в добавленное арбитром время матча.

События в игре складывались по сценарию приснопамятного финала Лиги чемпионов сезона 1998/1999, когда немецкая «Бавария» быстро открыла счет, но в последние секунды матча пропустила два гола от «Манчестер Юнайтед».

В этот раз «Сан-Паулу» открыл счет на 17-й минуте игры, а голы «Палмейраса» были забиты на 90-й, а потом на 96-й минуте игры. Один из мячей забил парагваец Густаво Гомес, успевший в свое время поиграть в составе «Милана».
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Евро-Футбол.Ру,
Палмейрас Сан-Паулу
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