Фернандес не перейдёт в «Гремио»

Экс-защитник московского ЦСКА Марио Фернандес не собирается возвращаться в бразильский клуб «Гремио».

Журналист Вагнер Мартинс в своих социальных сетях написал, что он недавно общался с агентом 31-летнего футболиста, который заверил, что никаких устных договорённостей и даже переговоров с представителями «Гремио» не было, так что Фернандес туда точно не вернётся.

Напомним, что Марио Фернандес принял решение покинуть московский ЦСКА после окончания этого сезона. Игрок собирается вернуться на родину по семейным обстоятельствам. До этого в прессе были слухи, что Марио может перейти в «Гремио».