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Чемпионат Бразилии. Серия А

«Ты соблазняешь меня своей задницей»: Диего Коста рассказал о предложении экс-игрока «Зенита»

04 Июня 2022 • 08:35 Комментировать (1)

Испанский форвард Диего Коста в шуточной манере высказался о своем бывшем одноклубнике по «Атлетико Минейро» Халке.

«Халк является первой звездой этого клуба. Был случай, когда я пришел к нему в комнату, и он предложил мне заночевать с ним. На это я ответил ему: «Ты соблазняешь меня своей задницей».

А если серьезно, то мы были и остаемся хорошими друзьями», - передает слова футболиста Talksport.

Напомним, что Халк в свое время поиграл в российской Премьер-лиге. Бразильский нападающий защищал цвета петербургского «Зенита» с 2012 по 2016 год. Затем он выступал в Китае, а в 2021 году вернулся в Бразилию.

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Халк Диего Коста
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