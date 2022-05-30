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Чемпионат Бразилии. Серия А

Виллиан хочет покинуть «Коринтианс» и вернуться в Европу

30 Мая 2022 • 17:51 Комментировать

Экс-футболист лондонского «Челси» Виллиан хочет покинуть бразильский «Коринтианс» и вернуться в Европу. По информации от Фабрицио Романо, полузащитник принял это решение из-за угроз, которые получал от болельщиков.

Виллиана связывает с «Коринтиансом» ещё год по контракту, но бразильский клуб не против отпустить полузащитника в это межсезонье. Об интересе к Вилилану со стороны европейских клубов пока ещё неизвестно. Последним клубом бразильца в «старом свете» был лондонский «Арсенал».

В 2022 году Виллиан провёл за «Коринтианс» 7 матчей в чемпионате Бразилии, где отметился двумя голевыми передачами. В августе футболисту исполнится 34 года.

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Коринтианс Виллиан
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