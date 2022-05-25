Фред летом закончит карьеру

Опытный бразильский нападающий «Флуминенсе» Фред этим летом собирается завершить свою игровую карьеру.

38-летний бразильский футболист готов завершить карьеру из-за проблем с глазом уже сейчас, но руководство «Флуминенсе» попросило игрока отложить это решение до середины июня. Именно тогда клубу исполнится солидные 120 лет.

Напомним, что Фред большую часть своей карьеры провёл на родине, но также и успел поиграть в составе «Лиона». Вместе с французской командой форвард трижды выигрывал Лигу 1. В составе «Флуминенсе» Фред два раза становился чемпионом Бразилии. В составе национальной команды нападающий провёл 39 поединков и отметился 18 забитыми мячами.