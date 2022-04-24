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Чемпионат Бразилии. Серия А

Халк во время матча ударил своего соперника ногой между ног

24 Апреля 2022 • 13:30 Комментировать
Атлетико Минейро
2:2
Коритиба
окончен

Известный бразильский экс-нападающий «Зенита» Халк, который сейчас выступает за «Атлетико Минейро», стал участником неприятного инцидента в матче чемпионата Бразилии.

В поединке бразильской лиги между «Атлетико Минейро» и «Коритибой» 35-летний нападающий вместо мяча со всей силы попал между ног своему сопернику. Халк извинился перед пострадавшим и получил от арбитра за этот эпизод жёлтую карточку. Стоит отметить, что встреча в итоге завершилась вничью со счётом 2:2.

В этом году Халк провёл в бразильском чемпионате восемь матчей, в которых забил десять голов и сделал один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Халк Атлетико Минейро Чемпионат Бразилии
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24.04  22:00 Сантос ... Америка Минейро 2.38 3.05 3.10
25.04  00:00 Жувентуде ... Куяба 2.03 3.05 4.30
25.04  00:30 Атлетико Гойяненсе ... Ботафого Рибейрао 2.14 3.25 3.40
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