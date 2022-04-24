Халк во время матча ударил своего соперника ногой между ног

Известный бразильский экс-нападающий «Зенита» Халк, который сейчас выступает за «Атлетико Минейро», стал участником неприятного инцидента в матче чемпионата Бразилии.

В поединке бразильской лиги между «Атлетико Минейро» и «Коритибой» 35-летний нападающий вместо мяча со всей силы попал между ног своему сопернику. Халк извинился перед пострадавшим и получил от арбитра за этот эпизод жёлтую карточку. Стоит отметить, что встреча в итоге завершилась вничью со счётом 2:2.

В этом году Халк провёл в бразильском чемпионате восемь матчей, в которых забил десять голов и сделал один ассист.