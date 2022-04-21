Пеле покинул больницу после очередного кризиса

Легендарного Пеле выписали из больницы, где он оказался после очередного кризиса, связанного с пошатнувшимся здоровьем. В этот раз «Короля футбола» пришлось госпитализировать вследствие опухоли прямой кишки. Кризис миновал - как сообщили врачи, сейчас здоровью Пеле уже ничего не угрожает, уточняет портал Goal.

В последние годы бразилец, которому 81 год, регулярно оказывается в больнице, ослабленный возрастом организм страдал то от инфекций, то из-за опухолей в легком и в печени. Также ему пришлось перенести операцию, связанную с заменой тазобедренного сустава и последующие осложнения.