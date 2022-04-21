Виллиан может покинуть «Коринтианс» из-за угроз болельщиков

Бывший полузащитник лондонского «Челси» и «Арсенала», а ныне футболист «Коринтианса» Виллиан может покинуть бразильскую команду по окончанию сезона. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, игрок в последнее время получает много угроз от болельщиков своего клуба.

По сведениям источника, две недели назад Виллиан вместе со своей семьёй получил угрозы, после чего всерьёз стал опасаться за здоровье близких. Футболист планирует покинуть Бразилию по окончанию сезона.

Действующий контракт Виллиана с «Коринтианс» действует до декабря 2023 года. Ранее футболист перебрался в команду на правах свободного агента из лондонского «Арсенала».