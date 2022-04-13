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Чемпионат Бразилии. Серия А

В чемпионат Бразилии перебрался первый в истории футболист из Финляндии

13 Апреля 2022 • 13:35 Комментировать

Финский защитник «КПР» Нико Хямяляйнен подписал соглашение с бразильской командой «Ботафого».

Как сообщает пресс-служба бразильского клуба, 25-летний финский футболист будет выступать в «Ботафого» на правах арендного соглашения до конца 2022 года. Стоит отметить, что Хямяляйнен является первым финским игроком, который будет выступать в бразильском чемпионате.

В прошлом году Нико Хямяляйнен выступал за американский клуб «Лос-Анджелес Гэлакси». В МЛС защитник провёл 14 поединков. До этого финн также выступал за английский «Дагенхэм» и шотландский «Килмарнок».

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Евро-Футбол.Ру,
Ботафого Чемпионат Бразилии Нико Хямяляйнен
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