В чемпионат Бразилии перебрался первый в истории футболист из Финляндии

Финский защитник «КПР» Нико Хямяляйнен подписал соглашение с бразильской командой «Ботафого».

Как сообщает пресс-служба бразильского клуба, 25-летний финский футболист будет выступать в «Ботафого» на правах арендного соглашения до конца 2022 года. Стоит отметить, что Хямяляйнен является первым финским игроком, который будет выступать в бразильском чемпионате.

В прошлом году Нико Хямяляйнен выступал за американский клуб «Лос-Анджелес Гэлакси». В МЛС защитник провёл 14 поединков. До этого финн также выступал за английский «Дагенхэм» и шотландский «Килмарнок».