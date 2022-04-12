В Бразилии женщине-судье чуть не разбили нос

Скандальный случай произошёл в чемпионате бразильского штата Эспириту-Санту, где пострадала девушка-арбитр.

В перерыве матча штата Эспириту-Санту тренер одной из команд выбежал на поле для того, чтобы выяснить отношения с главным арбитром. В итоге досталось помощнице судьи, которую наставник лбом жёстко боднул в нос. За это специалист тут же получил прямую красную карточку. Стоит отметить, что руководство клуба моментально уволило тренера, а спортивный суд штата дисквалифицировал грубияна на 30 дней.