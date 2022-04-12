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Чемпионат Бразилии. Серия А

В Бразилии женщине-судье чуть не разбили нос

12 Апреля 2022 • 08:14 Комментировать

Скандальный случай произошёл в чемпионате бразильского штата Эспириту-Санту, где пострадала девушка-арбитр.

В перерыве матча штата Эспириту-Санту тренер одной из команд выбежал на поле для того, чтобы выяснить отношения с главным арбитром. В итоге досталось помощнице судьи, которую наставник лбом жёстко боднул в нос. За это специалист тут же получил прямую красную карточку. Стоит отметить, что руководство клуба моментально уволило тренера, а спортивный суд штата дисквалифицировал грубияна на 30 дней.

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Судейство Чемпионат Бразилии
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окончен Жувентуде 2:2 Брагантино 2.70 3.00 2.90
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