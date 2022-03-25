В Бразилии уже задаются вопросами по поводу полезности Неймара сборной

Беда никогда не приходит одна - после резкой критики в «ПСЖ» нападающему Неймару принялись мусолить косточки и в его родной Бразилии. После освистываний в Париже Неймар надеялся, что он вернется в Бразилию, окунется в привычную атмосферу расслабленности и любви, однако не тут-то было - прилетев, он обнаружил, что его место в национальной команде теперь под вопросом!

Как сообщает Goal, штаб бразильской сборной располагает вполне приличным выбором форвардов, и потому не факт, что Неймар будет выходить на поле в ближайших матчах сборной страны, который она завершит отборочный цикл ЧМ-2022.