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Чемпионат Бразилии. Серия А

Бывший партнёр Роналдиньо: «В понедельник его никто и никогда не видел на тренировках, он появлялся во вторник»

20 Марта 2022 • 19:44 Комментировать

Чилиец Патрисио Рубио, выступавший в одной команде с Роналдиньо в конце карьеры невероятного бразильца (мексиканский «Кетераро» в 2015 году), вспоминает о своем опыте. По его словам. Роналдиньо был невероятен на поле, но в то же время совершенно не утруждал себя дисциплиной.

- В Мексике у каждой команды свой фиксированный календарь домашних игр, и мы играли свои домашние матчи в пятницу. Каждый раз Роналдиньо после матча садился в частный самолет и летел в Канкун, на пляж. И возвращался он не в понедельник, а во вторник. Никто из нас никогда не видел его на тренировке в первый день недели. Он - феномен, - вспоминает Рубио, слова которого цитирует Peloteros TV.

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдиньо Кетераро Патрисио Рубио
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