Бывший защитник «Ювентуса» и «Интера», бразилец Фелипе Мело, спровоцировал драку в аэропорту Рио де Жанейро. Причиной стала неудача его клуба «Флуминенсе» - он проиграл парагвайской «Олимпии» и покинул Кубок Либертадорес. Мело внес свой вклад в эту неудачу, промазав в послематчевой серии пенальти.

В аэропорту собравшиеся болельщики предъявили соответствующие претензии футболисту, который всегда слыл известным забиякой и остался верен себе и в этот раз. Он вступил в словесный диспут с фанатами, в результате чего разразилась драка, хотя сам Мело в ней не пострадал - его успела прикрыть охрана аэропорта, сообщает La Gazzetta Dello Sport.