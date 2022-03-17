Халк останется в «Атлетико Минейро» до конца 2024 года

Бразильский нападающий Халк, памятный российским поклонникам футбола по прекрасным выступлениям в составе «Зенита», пока что не вешает бутсы на гвоздь и готов поиграть еще несколько лет у себя на родине. С января прошлого года он защищает цвета «Атлетико Минейро», и в прошлом году клуб впервые с 1971 года стал чемпионом Бразилии, выиграв, вдобавок, Кубок и Суперкубок страны.

Как сообщает официальный сайт «Атлетико Минейро», 35-летний Халк решил продлить свой контракт с клубом до конца 2024 года. Помимо «Зенита», Халк ярко проявил себя в «Порту», а также до 2015 года привлекался в сборную Бразилии, в составе которой забил в общей сложности одиннадцать голов.