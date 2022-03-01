Виллиан жаждет вернуться в состав национальной сборной

Бразильский полузащитник Виллиан покинул европейский футбол и выступает в родном «Коринтиансе», однако он мечтает сыграть на ближайшем чемпионате мира в Катаре.

- Я думаю об этом чемпионате мира и считаю, что мое последнее слово в сборной еще не сказал. Хотя сейчас, конечно же, я концентрируюсь и на клубных задачах, - цитирует слова Виллиана derbyderbyderby.it.

В прошлом Виллиан выступал за такие клубы, как донецкий «Шахтёр», «Анжи», а также английские «Челси» и «Арсенал». С 2011 года он привлекается к выступлениям за сборную Бразилии, проведя в ее составе семьдесят матчей. В них ему удалось забить девять голов.