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Чемпионат Бразилии. Серия А

Виллиан жаждет вернуться в состав национальной сборной

01 Марта 2022 • 20:58 Комментировать
Сан-Паулу
...
Коринтианс
05.03 22:00

Бразильский полузащитник Виллиан покинул европейский футбол и выступает в родном «Коринтиансе», однако он мечтает сыграть на ближайшем чемпионате мира в Катаре.

- Я думаю об этом чемпионате мира и считаю, что мое последнее слово в сборной еще не сказал. Хотя сейчас, конечно же, я концентрируюсь и на клубных задачах, - цитирует слова Виллиана derbyderbyderby.it.

В прошлом Виллиан выступал за такие клубы, как донецкий «Шахтёр», «Анжи», а также английские «Челси» и «Арсенал». С 2011 года он привлекается к выступлениям за сборную Бразилии, проведя в ее составе семьдесят матчей. В них ему удалось забить девять голов.
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Евро-Футбол.Ру,
Виллиан
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