Игрок «Гремио» госпитализирован с травмой головы после нападения хулиганов на клубный автобус

Полузащитник бразильского «Гремио» Матиас Вильясанти госпитализирован после нападения группы неизвестных на клубный автобус. Об инциденте сообщила общественности пресс-служба клуба.

Нападение произошло в субботу, 26 февраля, возле стадиона «Бейра-Рио», в преддверии матча «Гремио» против «Интернасьоналя». Различные травмы получили несколько футболистов «Гремио», но госпитализирован был только Вильясанти, который получил камнем по голове.

В больнице у футболиста диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также многочисленные ссадины и гематомы. В настоящее время футболист уже выписан из клиники, и продолжает восстановление от травм дома.

Отмечается, что полиции удалось задержать только двух подозреваемых в нападениях на автобус «Гремио».