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Чемпионат Бразилии. Серия А

Самодельная бомба взорвалась в автобусе бразильской команды

25 Февраля 2022 • 11:47 Комментировать

Самодельная бомба взорвалась в автобусе бразильского футбольного клуба «Баия», которая направлялась на матч. Несколько человек получили травмы.

Самые серьезные ранения у голкипера Данило Фернандеса. Менее серьезные повреждения получили еще два игрока. Погибших в результате происшествия нет.

Пресс-служба клуба в социальных сетях опубликовала снимки окровавленного салона автобуса.

Игроки «Баии» не отказались от проведения матча и обыграли оппоненты со счетом 2:0.

Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту. Пока личность человека, который использовал взрывчатку, не установлена.

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Евро-Футбол.Ру,
Байя Бразилия
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