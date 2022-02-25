Самодельная бомба взорвалась в автобусе бразильской команды

Самодельная бомба взорвалась в автобусе бразильского футбольного клуба «Баия», которая направлялась на матч. Несколько человек получили травмы.

Самые серьезные ранения у голкипера Данило Фернандеса. Менее серьезные повреждения получили еще два игрока. Погибших в результате происшествия нет.

Пресс-служба клуба в социальных сетях опубликовала снимки окровавленного салона автобуса.

Игроки «Баии» не отказались от проведения матча и обыграли оппоненты со счетом 2:0.

Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту. Пока личность человека, который использовал взрывчатку, не установлена.