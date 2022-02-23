Пеле останется в больнице ещё как минимум на неделю

Мы уже сообщали о том, что легендарный бразилец Пеле снова угодил в больницу из-за очередных проблем со здоровьем. Предполагалось, что в конце прошлой недели его должны были выписать, но, как сообщает L'Equipe, сейчас Король футбола останется в больнице еще как минимум на неделю из-за инфекции мочеиспускательных каналов.

Она обнаружилась в ходе рутинных обследований, сделанных перед предполагавшейся выпиской Пеле. При этом медики не особо распространяются на эту тему, ограничившись сообщением о том, что «состояние здоровья стабильно» и что «пациент будет выписан в ближайшие дни».