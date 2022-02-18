В Бразилии посетителя стадиона выгнали прочь за татуировку с нацистским символом

Некий гражданин с татуировкой в виде названия книги Гитлера «Майн Кампф» решил явиться на матч чемпионата Бразилии между «Бразил де Пелотас» и «Ново Хамбурго». Вскоре на его татуировку обратили внимание сидевшие рядом с ним другие любители футбола. Они вызвали полицию, которая вывела любителя специфической литературы за пределы стадиона.

Это очень обрадовало политиков левого крыла, которое в Бразилии очень и очень сильно.

- Наши поздравления поклонникам «Бразил де Пелотас» за то, что заметили и выгнали со стадиона человека с неонацистскими символами, - заявила Мануэла Давила, один из лидеров Коммунистической Партии Бразилии, слова которой приводит derbyderbyderby.it.