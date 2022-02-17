Фонсека не возглавит «Коринтианс»

Бывший тренер донецкого «Шахтёра» и «Ромы» Паулу Фонсека отказался возглавлять бразильский «Коринтианс». Ранее клуб обратился к португальцу с предложением занять вакантную должность наставника, но после некоторых раздумий Фонсека решил отвергнуть эту возможность.

Тренер дал знать бразильцам, что уважает их клуб, но главным приоритетом для него является работа в европейской команде. У Фонсеки уже на столе есть несколько предложений, и в ближайшие дни он собирается их рассмотреть.

Напомним, что перед началом сезона Паулу уступил место главного тренера «Ромы» своему соотечественнику Жозе Моуринью. Также португалец был близок к тому, чтобы возглавить летом лондонский «Тоттенхэм», но стороны так и не договорились о трансфере.