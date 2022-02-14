Пеле снова ложится в больницу – известный в прошлом бразильский футболист продолжает лечение опухоли в кишечнике.

«Как и каждый месяц, еду в больницу для продолжения лечения. Я уже заказал большой телевизор и попкорн, чтобы позже посмотреть Супербоул», - написал Король футбола на своей страничке в «Инстаграме».

Пеле остаётся единственным футболистом, которому удавалось трижды выиграть чемпионат мира. В составе сборной Бразилии Пеле становился триумфатором мундиаля в 1958, 1962 и 1970 годах.

Добавим, что почти всю свою карьеру футболиста Пеле провёл в «Сантосе».