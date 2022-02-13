На легендарном стадионе «Маракана» завершается революционная смена покрытия

Бельгийская спецтехника и специалисты из Литвы - так проходит процесс смены газона на легендарном стадионе «Маракана». Впервые в богатой истории арены на ней будет искусственное травяное покрытие. Доселе покрытие было полностью натуральным. Процесс его замены начался в декабре прошлого года, над этим работает та же команда, которая помогала осуществлять такие же работы в Катаре, где пройдет следующий чемпионат мира.

Americano? Do Jaca? Vou lançar agora é o Costurado! Exxxxquece! pic.twitter.com/lzIwfaU9nA — Maracanã (@maracana) February 8, 2022

Что до «Мараканы», то она принимала финалы чемпионатов мира дважды, в 1950 и 2014 годах, и оба матча принесли горькие страдания бразильцам. В 1950 году великая команда Адемира и Зизинью проиграла в финале на «Маракане» уругвайцам, в 2014 же Бразилии в финале не было вовсе - накануне, в полуфинале, она проиграла немцам со счетом 1:7, так что легко представить, какие было настроение у ее поклонников.