​Карту новичка Пеле продали за 1,33 млн долларов – это мировой рекорд

Карта новичка Пеле была продана за 1,33 миллиона долларов. Это новый мировой рекорд, ведь ранее стоимость подобных карточек не достигала отметки в миллион долларов, о чём пишет на своих страницах портал Goal.com.

Карточка новичка – коллекционная карточка, на которой спортсмен впервые изображён после того, как он принял участие в соревновании самого высокого уровня в своём виде. В случае с Пеле карточка была выпущена в 1958 году, когда бразилец впервые выступал на чемпионате мира.

Отметим, что Пеле трижды становился чемпионом мира – в 1958, 1962 и 1970 годах.