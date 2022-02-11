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Чемпионат Бразилии. Серия А

Бывший клубный чемпион мира рассказал, как поменял медаль на кокаин

11 Февраля 2022 • 15:43 Комментировать (1)
Понте-Прета
...
Сан-Паулу
14.02 00:30

В 2005 году Флавио Донизете в составе «Сан-Пауло» выиграл клубный чемпионат мира - в финале тогда был обыгран «Ливерпуль» Рафы Бенитеса и Стивена Джеррарда. Однако для Донизете тот триумф, одаривший его статусом чемпиона мира, стал началом конца. Игрок пристрастился к кокаину и в 2010 году был вынужден прервать свою карьеру. Апофеозом его падения стала продажа золотой медали, выигранной в 2005 году - он уступил ее за 7 тысяч бразильских реалов 9это около 90 тысяч рублей).

- Я продал ее за 7 тысяч реалов. Тысячу потратил сразу, этих денег мне хватило на два дня. Когда я стал зависимым, то потерял все. Сперва я пытался тратиться умеренно, но потом кокаин стал самой важной темой моей жизни. Любую передышку я использовал для того, чтобы принять кокаин, я не позволял себе остаться без него. Постепенно я потратил все деньги, но хорошо, что от меня не отвернулась моя семья, - вспоминает Донизете.

Но губил его не только кокаин - но и алкоголь также.

- Я выпивал, потом друзья предлагали понюхать кокаин, я нюхал - и эффект опьянения пропадал. Мне казалось, что я могу выпить сколь угодно много пива, понюхать кокаин - и он снимет опьянение. Были периоды, когда я принимал кокаин ежедневно. Постепенно из-за алкоголя я потерял вес, потом травмировал колено, и решил прекратить играть, - продолжает Флавио.

Сейчас ему 38 лет и он работает садовником. Благодаря вмешательству журналистов, удалось вернуть медаль. Но прошлое все равно не перечеркнешь.

- Кокаин уничтожил меня, - сожалеет бывший победитель клубного ЧМ.

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Евро-Футбол.Ру,
Сан-Пауло Флавио Донизете
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Комментарии (1)
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ингерман
11 Февраля 2022 в 15:55
- Я выпивал, потом друзья предлагали понюхать кокаин, я нюхал - и эффект опьянения пропадал. Мне казалось, что я могу выпить сколь угодно много пива, понюхать кокаин - и он снимет опьянение..
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ай.. какая это все ..ня.. какой смысл? я не магу больше эцо читать.. дядюшка джо
пс.. зачем пиц а патом снимац кайф шобы потом опяц пиц.. брат кукуруз объясни предуркам.. )))
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