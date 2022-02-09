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Чемпионат Бразилии. Серия А

Бывший футболист российской сборной подписал контракт с клубом, в котором одновременно является владельцем

09 Февраля 2022 • 01:01 Комментировать

Экс-нападающий российской сборной, натурализованный бразилец Ари, решил возобновить карьеру в свои 36 лет. Он подписал контракт с клубом «Атлетико Сеаренсе», выступающим в третьей лиге чемпионата Бразилии. При этом Ари одновременно является и совладельцем клуба, так что в данном случае прослеживается определенный конфликт интересов - работодатель Ари принимает на работу своего близкого родственника... Ари.

Теперь, как уточняет телеграм-канал «Alexeev ньюс», Ари стал играющим президентом клуба.

На клубном уровне Ари известен выступлениями в «Спартаке», «Краснодаре» и «Локомотиве».

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Евро-Футбол.Ру,
Ари
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