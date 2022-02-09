Бывший футболист российской сборной подписал контракт с клубом, в котором одновременно является владельцем

Экс-нападающий российской сборной, натурализованный бразилец Ари, решил возобновить карьеру в свои 36 лет. Он подписал контракт с клубом «Атлетико Сеаренсе», выступающим в третьей лиге чемпионата Бразилии. При этом Ари одновременно является и совладельцем клуба, так что в данном случае прослеживается определенный конфликт интересов - работодатель Ари принимает на работу своего близкого родственника... Ари.

Теперь, как уточняет телеграм-канал «Alexeev ньюс», Ари стал играющим президентом клуба.

На клубном уровне Ари известен выступлениями в «Спартаке», «Краснодаре» и «Локомотиве».