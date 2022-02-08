Экс-форвард «Спартака» продолжит карьеру в бразильском клубе, которым он владеет

Нападающий Ари, имеющий большой опыт выступлений в российском чемпионате, продолжит карьеру в Бразилии. 36-летний форвард будет защищать цвета «Атлетико Сеаренсе». Примечательно, что Ари является владельцем этого клуба.

По итогам прошлого сезона «Атлетико Сеаренсе» пробился в Серию С – это третий по значимости футбольный дивизион в Бразилии.

Ари выступал в российской Премьер-лиге на протяжении восьми лет. Он поиграл за московские «Спартак» и «Локомотив», а также «Краснодар». В 2018 году нападающий получил российский паспорт и провел за национальную команду две встречи.