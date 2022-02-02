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Чемпионат Бразилии. Серия А

Марлос подписал контракт с бразильским клубом официально

02 Февраля 2022 • 12:24 Комментировать

Бразильский полузащитник Марлос, известный по выступлениям за донецкий «Шахтёр» и национальную сборную Украины, вернулся к себе на родину. 33-летний футболист заключил трудовое соглашение с «Атлетико Паранаэнсе».

Как информирует пресс-служба клуба в твиттер-аккаунте, контракт с Марлосом рассчитан до окончания нынешнего сезона. При этом стороны могут продлить сотрудничество, поскольку в соглашении прописана опция пролонгации на один год.

Напомним, что бразилец защищал цвета донецкого коллектива с 2014 года. В декабре прошлого года «горняки» сообщили об уходе Марлоса на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
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