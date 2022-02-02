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Чемпионат Бразилии. Серия А

Луис Адриано, поигравший за «Спартак», стал свободным агентом

02 Февраля 2022 • 08:22 Комментировать

Известный в чемпионатах России и Украины бразильский нападающий Луис Адриано остался без клуба. Как стало известно ESPN, опытный форвард покинул «Палмейрас», цвета которого защищал с лета 2023 года.

По информации источника, стороны приняли решение досрочно расторгнуть трудовой договор, рассчитанный до 2023 года. В составе бразильского коллектива Адриано успел провести 104 поединка, в которых отметился 32 забитыми мячами и десятью голевыми передачами.

Напомним, что в российской Премьер-лиге Луис отметился выступлениями за московский «Спартак». Цвета «народной команды» он защищал с 2017 по 2019 год.

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Луис Адриано
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