Луис Адриано, поигравший за «Спартак», стал свободным агентом

Известный в чемпионатах России и Украины бразильский нападающий Луис Адриано остался без клуба. Как стало известно ESPN, опытный форвард покинул «Палмейрас», цвета которого защищал с лета 2023 года.

По информации источника, стороны приняли решение досрочно расторгнуть трудовой договор, рассчитанный до 2023 года. В составе бразильского коллектива Адриано успел провести 104 поединка, в которых отметился 32 забитыми мячами и десятью голевыми передачами.

Напомним, что в российской Премьер-лиге Луис отметился выступлениями за московский «Спартак». Цвета «народной команды» он защищал с 2017 по 2019 год.