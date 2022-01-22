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Чемпионат Бразилии. Серия А

В Бразилии запретили участие в матчах невакцинированным футболистам

22 Января 2022 • 00:05 Комментировать

Бразильская конфедерация футбола ввела правки в регламент турниров, которые проходят под ее эгидой. Теперь принимать участие в матчах разрешается только лишь вакцинированным игрокам.

Отмечается, что медицинский портал будет автоматически блокировать внесенного в заявку команды футболиста, который не привился от COVID-19. Правила распространяются на все четыре профессиональных дивизиона страны в 2022 году.

Свое решение чиновники объяснили волной нового омикрон-штамма коронавируса, назвав подобный ход попыткой избежать массовых тяжелых случаев болезни.

Добавим, что определенные ограничения начали действовать и в Европе, но они зависят от законодательства отдельно взятых стран.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат Бразилии коронавирус
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