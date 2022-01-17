Роман Диего Косты с «Атлетико Минейро» оказался недолгим

Нападающий Диего Коста расстался с «Атлетико Минейро», сообщение об этом появилось в официальном «Твиттере» клуба. Бразильцы тепло поблагодарили испанца, отметив все его достижения в футболке клуба - 19 матчей и пять голов, а также победы в чемпионате Бразилии и Кубке страны, чего с «Атлетико Минейро» не случалось с 1971 года. Все это было достигнуто за короткий промежуток времени, так как Диего Коста перешел в бразильский клуб летом прошлого года.
По слухам, Коста может вернуться в Англию - им интересуются некоторые клубы английской Премьер-лиги.
¡Gracias, Diego Costa!— Atlético (@Atletico) January 16, 2022
O atacante acertou a sua rescisão de contrato e se despede do #Galo. Diego atuou em 19 jogos, marcou 5 gols e serviu duas assistências. Venceu o Brasileirão e a Copa do Brasil de 2021!
Boa sorte na sequência da carreira, Diego! pic.twitter.com/XGMFgYtI6r
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