Роман Диего Косты с «Атлетико Минейро» оказался недолгим

Нападающий Диего Коста расстался с «Атлетико Минейро», сообщение об этом появилось в официальном «Твиттере» клуба. Бразильцы тепло поблагодарили испанца, отметив все его достижения в футболке клуба - 19 матчей и пять голов, а также победы в чемпионате Бразилии и Кубке страны, чего с «Атлетико Минейро» не случалось с 1971 года. Все это было достигнуто за короткий промежуток времени, так как Диего Коста перешел в бразильский клуб летом прошлого года.

По слухам, Коста может вернуться в Англию - им интересуются некоторые клубы английской Премьер-лиги.