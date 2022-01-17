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Чемпионат Бразилии. Серия А

Роман Диего Косты с «Атлетико Минейро» оказался недолгим

17 Января 2022 • 04:06 Комментировать

Нападающий Диего Коста расстался с «Атлетико Минейро», сообщение об этом появилось в официальном «Твиттере» клуба. Бразильцы тепло поблагодарили испанца, отметив все его достижения в футболке клуба - 19 матчей и пять голов, а также победы в чемпионате Бразилии и Кубке страны, чего с «Атлетико Минейро» не случалось с 1971 года. Все это было достигнуто за короткий промежуток времени, так как Диего Коста перешел в бразильский клуб летом прошлого года.

По слухам, Коста может вернуться в Англию - им интересуются некоторые клубы английской Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Минейро Диего Коста
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