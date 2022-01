Диего Годин - футболист «Атлетико Минейро»

Расставание Диего Година и «Кальяри» было лишь прологом к новому контракту уругвайца - как мы и сообщали несколько дней назад, в итоге ветеран решил поиграть поближе к родным пенатам и перебрался в Бразилию. О соглашении с легендой мадридского «Атлетико» объявил другой «Атлетико» - бразильский «Атлетико Минейро». Соглашение рассчитано до конца календарного года.

Но, как уточняется в «Твиттере» клуба, «Атлетико» оставил за собой и возможность продления соглашения с уругвайцем. Для Година это будет первый опыт в бразильском чемпионате - ранее в Южной Америке он играл лишь в родном Уругвае.

DIEGO "EL FARAÓN" GODÍN É DO #GALO!



O zagueiro uruguaio, presente em três Copas do Mundo com sua seleção, assinou até 31/12/2022, com possibilidade de extensão, e é o novo reforço para a defesa Alvinegra: https://t.co/VTMhmajTIX



¡Bienvenido, Godín!