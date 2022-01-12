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Чемпионат Бразилии. Серия А

Диего Годин - футболист «Атлетико Минейро»

12 Января 2022 • 23:21 Комментировать

Расставание Диего Година и «Кальяри» было лишь прологом к новому контракту уругвайца - как мы и сообщали несколько дней назад, в итоге ветеран решил поиграть поближе к родным пенатам и перебрался в Бразилию. О соглашении с легендой мадридского «Атлетико» объявил другой «Атлетико» - бразильский «Атлетико Минейро». Соглашение рассчитано до конца календарного года.

Но, как уточняется в «Твиттере» клуба, «Атлетико» оставил за собой и возможность продления соглашения с уругвайцем. Для Година это будет первый опыт в бразильском чемпионате - ранее в Южной Америке он играл лишь в родном Уругвае.

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Атлетико Минейро Диего Годин
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