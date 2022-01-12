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Роналдо выгнал икону «Крузейро» и навлек на себя гнев поклонников клуба

12 Января 2022 • 17:49 Комментировать (1)

В декабре прошлого года знаменитый «Зубастик» Роналдо приобрел контрольный пакет акций своего родного клуба «Крузейро», намереваясь, как он пояснил, реанимировать клуб.

Однако за две недели Роналдо уже успел навлечь на себя волну критики со стороны фанатов клуба, сообщает портал Goal.com. Прежде всего за то, что не стал продлевать контракт с 41-летним голкипером Фабио, который отдал клубу 18 лет карьеры и сыграл почти тысячу матчей в его составе.

Кипер был согласен на понижение гонорара, но Роналдо решил не продлевать с ним контракт вовсе, после чего Фабио с кучей подписчиков в «Инстаграме» пожаловался всем им на сложившуюся ситуацию, чем сразу настроил против Роналду большое количество людей.

«Со слезами на глазах я был вынужден смириться с тем, что любимый клуб во мне больше не нуждается», - согласитесь, такие слова кому угодно прожгут слезой свитер, и не только вратарский.

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Крузейро
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Комментарии (1)
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NOBODY
12 Января 2022 в 17:56
ну ребят, ну голкипер, но 41 год же!!!
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