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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Соуза после ухода из сборной Польши возглавил «Фламенго» официально

29 Декабря 2021 • 23:35 Комментировать

В среду вечером была подтверждена информация о разрыве контракта между Польским футбольным союзом и 51-летним тренером Паулу Соузой. Португалец, отработавший со сборной Польши почти год, должен будет выплатить компенсацию.

Вскоре после объявления об уходе Паулу Соузы с тренерского мостика польской национальной команды о назначении португальца объявил бразильский «Фламенго». С этим клубом португальца связывали СМИ в последние недели. Соуза поставил подпись под контрактом на два ближайших сезона.

Польский футбольный союз теперь ищет нового тренера. Он будет готовить команду к полуфиналу стыковых игр против России, который пройдёт 24 марта в «Лужниках».

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Евро-Футбол.Ру,
Фламенго Паулу Соуза
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