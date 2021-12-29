В среду вечером была подтверждена информация о разрыве контракта между Польским футбольным союзом и 51-летним тренером Паулу Соузой. Португалец, отработавший со сборной Польши почти год, должен будет выплатить компенсацию.

Вскоре после объявления об уходе Паулу Соузы с тренерского мостика польской национальной команды о назначении португальца объявил бразильский «Фламенго». С этим клубом португальца связывали СМИ в последние недели. Соуза поставил подпись под контрактом на два ближайших сезона.

Польский футбольный союз теперь ищет нового тренера. Он будет готовить команду к полуфиналу стыковых игр против России, который пройдёт 24 марта в «Лужниках».