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Чемпионат Бразилии. Серия А

Роналдо погасит долг «Крузейро» перед ФИФА

27 Декабря 2021 • 11:08 Комментировать

Легендарный бразильский форвард Роналдо, ставший владельцем 90 процентов акций «Крузейро», погасит долг клуба перед международной федерацией футбола. Он отдаст из своего кармана 7,7 миллиона евро.

«Роналду решил выплатить наш долг перед ФИФА. Задолженность нужно погасить, в противном случае нас не допустят к играм. При помощи Роналдо «Крузейро» хочет гарантировать хорошие результаты и выплату заработной платы игрокам и сотрудникам без задержек», - рассказал в интервью Mundo Deportivo президент клуба Сержио Родригес.

Напомним, что Роналдо защищал цвета «Крузейро» на старте своей карьеры. Он выступал за команду с 1993 по 1994 год.

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Роналдо Крузейро
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